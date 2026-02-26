Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te İl Asayiş, Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı yapıldı

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında İl Asayiş, Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 14:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te İl Asayiş, Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı yapıldı

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında İl Asayiş, Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı yapıldı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması ile kamu düzeninin sürdürülmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

        Kentteki güvenlik ve asayiş uygulamaları, terör ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları, okul çevreleri ve trafik güvenliğine yönelik tedbirler, siber suçlarla mücadele, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, metruk yapıların denetimi ile kış mevsimi tedbirlerinin değerlendirildiği toplantıda, Van Gölü kıyı güvenliğine ilişkin çalışmalar da gözden geçirildi.

        Toplantıya, 10. Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Sertaç Özkal, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Doğanay Gözüm, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, kaymakamlar, İl Göç İdaresi Müdürü Cihan Cavli, Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Yiğitcan Örikli ve kurum amirleri katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!
        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!
        Kuzey Kore'den ABD'ye: Saygı duyarsa iyi geçinmememiz için neden yok
        Kuzey Kore'den ABD'ye: Saygı duyarsa iyi geçinmememiz için neden yok
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"

        Benzer Haberler

        Ahlat'ta kar yağışı
        Ahlat'ta kar yağışı
        Bitlis 'Vefa Buluşmaları' ziyareti
        Bitlis 'Vefa Buluşmaları' ziyareti
        Nazik Gölü'nün buz tabakası çözüldü; yabani ördekler suya döndü
        Nazik Gölü'nün buz tabakası çözüldü; yabani ördekler suya döndü
        İstilacı tür İskender Papağanı Tatvan'da görüntülendi
        İstilacı tür İskender Papağanı Tatvan'da görüntülendi
        Türk tekstili Bitlis'te canlanıyor Bitlis'te tekstil sektörü büyüyor, istih...
        Türk tekstili Bitlis'te canlanıyor Bitlis'te tekstil sektörü büyüyor, istih...
        Nazik Gölü'nde buzlar çözüldü, ördeklerin dansı hayran bıraktı
        Nazik Gölü'nde buzlar çözüldü, ördeklerin dansı hayran bıraktı