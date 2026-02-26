Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te 6 ayda 1752 sahipsiz köpek barınağa alındı

        Bitlis'te son 6 ayda 1752 sahipsiz köpek Hayvan Bakım ve Doğal Yaşam Alanı'na alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 19:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te 6 ayda 1752 sahipsiz köpek barınağa alındı

        Bitlis'te son 6 ayda 1752 sahipsiz köpek Hayvan Bakım ve Doğal Yaşam Alanı'na alındı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 60 dönüm alana kurulan Hayvan Bakım ve Doğal Yaşam Alanı'na getirilen sokak hayvanlarına özenle bakılıyor.

        Yoğun bakım üniteleri, tam donanımlı ameliyathane, laboratuvarın bulunduğu barınakta, hayvanlara modern sağlık hizmeti sunuluyor.

        5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülen projede, son 6 ayda 1752 sahipsiz köpek güvenli alanlara alındı, 770 hayvan kısırlaştırıldı.

        Günlük gıda atıklarının mamaya dönüştürüldüğü barınakta sokak hayvanları için sürdürülebilir besleme imkanı sağlanıyor.

        Çalışmayla hayvanların yaşam hakkı korunurken, vatandaşların da huzur ve güvenliği sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        3 ölümlü kazada sürücüye para cezası!
        3 ölümlü kazada sürücüye para cezası!
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
        Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak

        Benzer Haberler

        Otomobil takla attı, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu
        Otomobil takla attı, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu
        Bitlis'te kar etkili oldu
        Bitlis'te kar etkili oldu
        Bitlis'te yoğun kar yağışı
        Bitlis'te yoğun kar yağışı
        Bitlis'te kar mesaisi
        Bitlis'te kar mesaisi
        Bitlis'te İl Asayiş, Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı yapıldı
        Bitlis'te İl Asayiş, Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı yapıldı
        Tatvan'da kar yağışı
        Tatvan'da kar yağışı