Bitlis'te kar etkili oldu
Bitlis'te aralıklarla etkili olan karla kent merkezi beyaza büründü.
Kentte sabahtan itibaren aralıklarla devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiledi.
Bazı kent sakinleri, iş yerlerinin önünde ve araçların üzerinde biriken karları temizledi.
Belediye ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için ana arterler başta olmak üzere mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürüttü.
Kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor.
