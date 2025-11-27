Habertürk
        Bitlis Haberleri

        Bitlis'te 7 yeni ambulans hizmete alındı

        Bitlis'te Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen 7 ambulans, hizmete alındı.

        Giriş: 27.11.2025 - 10:40 Güncelleme: 27.11.2025 - 10:40
        Bitlis'te 7 yeni ambulans hizmete alındı
        Bitlis'te Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen 7 ambulans, hizmete alındı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mevcut 42 araçlık filoya yapılan takviyeyle personelin, acil durumlarda hareket kabiliyetinin hızlandırılması hedefleniyor.

        İl Sağlık Müdürü Şaban Ergene, araçların gönderilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Ergene, "Bu yatırımlar Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'nun güçlü desteğinin, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüz Eray Çınar'ın koordinasyonunun, Bitlis Milletvekilimiz Turan Bedirhanoğlu'nun katkılarının ve Valimiz Ahmet Karakaya'nın öncülüğünün önemli bir tezahürüdür. Sağlığınız bizim önceliğimizdir." dedi.

