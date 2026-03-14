Bitlis'te işçiler karlı arazide karşılaştığı tilkiyi besledi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde karlı arazide karşılaştığı tilkiye yiyecek veren işçiler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kırklar Mahallesi'ndeki ponza madeni işletmesinde çalışan işçiler, karda yiyecek arayan tilkiyle karşılaştı. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan tilkiyi besleyen işçiler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde işçilerin tilkiyi elleriyle besledikleri görünüyor.

