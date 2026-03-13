Hizan Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Bitlis'te Hizan Belediyesi, loder ile 3 katı atık toplama aracını filosuna kattı. Belediye Başkanı Yahya Şam, yeni araçların, hizmetlerin daha hızlı ve etkin şekilde yapılmasına katkı sağlayacağını söyledi. Araçların yol yapım çalışmaları, kar temizleme faaliyetleri ve altyapı hizmetlerinde kullanılacağını belirten Şam, belediyenin hizmet kapasitesini arttırmaya çalıştıklarını kaydetti.

