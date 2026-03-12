AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Bitlis'te iftar programında konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Sıktığımız her elde, ulaştığımız her zihinde ve hitap ettiğimiz her gönülde, emek ve gayretle büyüttüğümüz heyecanımızla inşallah 2028'de yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçeceğiz." dedi.



Bitlis Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katılan Büyükgümüş, yaptığı konuşmada, kentte ramazan sofrasında buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



AK Parti teşkilatları olarak ülkenin dört bir yanında ramazanı büyük bir coşkuyla kardeşlik ikliminde sürdürdüklerini belirten Büyükgümüş, şunları kaydetti:



"Allah'ın izniyle bu güzel, bereketli sofralardan elde ettiğimiz inançla ve kardeşlik ruhuyla yarınlarımızı çok daha güçlü temeller üzerine inşa etmeye devam edeceğiz. Bugün Bitlis'imizde teşkilatımızla buluşmamızda ve milletimizle bir araya geldiğimiz her anda coşkuyu, kardeşliği ve heyecanı gördüm. Terörsüz Türkiye ile Bitlis'in kalkınması, büyümesi, güçlenmesi ve refahının çok daha yukarılara çıkması için hep birlikte gayret göstereceğiz. Sıktığımız her elde, ulaştığımız her zihinde ve hitap ettiğimiz her gönülde, emek ve gayretle büyüttüğümüz heyecanımızla inşallah 2028'de yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçeceğiz."



İftar programını düzenleyenlere teşekkür eden Büyükgümüş, "Coşkunuz, kardeşliğiniz, güzel ve sevgi dolu. Bereketli iftar sofrası için teşekkür ediyorum. Rabb'im bu sofralarda kardeşlikle, birlikle ve beraberlikle buluşmayı nasip etsin. Şimdiden Ramazan Bayramı'nızı gönülden tebrik ediyorum. Rabb'im birliğimiz ve beraberliğimiz daim eylesin, kardeşliğimizi çok daha güçlü kılsın." diye konuştu.



Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da iftar programına katılanlara teşekkür etti.



Partililerle Tatvan ilçesine geçerek İbadullah Camisi'nde teravih namazı kılan Büyükgümüş, daha sonra AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu ve Belediye Başkanı Tanğlay ile vatandaşlara tatlı ikram etti.

