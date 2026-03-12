Canlı
        Bitlis'te kaldırım ve yol kenarlarındaki kar birikintileri temizlendi

        Bitlis'te kaldırım ve yol kenarlarındaki kar birikintileri temizlendi

        Bitlis'te, Karayolları 118. Bitlis Şube Şefliği ekipleri kaldırım ve yol kenarlarında biriken karları temizledi.

        Giriş: 12.03.2026 - 13:48
        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 118. Karayolları Bitlis Şube Şefliğinin sorumluluk alanındaki 435 kilometrelik yol ağında 29 iş makinesi ve 80 personelle 7 gün 24 saat esasına göre çalışma yürütülüyor.

        Kapanan yolların ulaşıma açılması, kar taşıma faaliyeti ve şehir içinde yaya ulaşımının güvenli şekilde sağlanabilmesi amacıyla çalışan ekipler, kaldırım ve yol kenarlarındaki karları temizledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

