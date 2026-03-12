Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Aydınlar Belediyesi'nden ramazan yardımı

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Belediyesi'nce 500 yardım kolisi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 10:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydınlar Belediyesi'nden ramazan yardımı

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Belediyesi'nce 500 yardım kolisi dağıtıldı.


        Belediye Başkanı İbrahim Ergün, yaptığı açıklamada, ramazan ayının yardımlaşma ayı olduğunu söyledi.

        Vatandaşlara yardım etmek için çalışma yürüttüklerini belirten Ergün, şunları kaydetti:

        "Amacımız vatandaşlarımızın yüzünü bayram öncesi güldürmek ve dayanışma ruhunu güçlendirmek. Tüm mahallelerde yardım kolileri dağıttık. Vatandaşlar, yapılan yardımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Ramazan boyunca yardımlarımız devam edecek. İhtiyaç sahibi ailelerin yanındayız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında dördüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında dördüncü gün!
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        Nikah şahidi olduğu arkadaşını yumrukla öldürdü!
        Nikah şahidi olduğu arkadaşını yumrukla öldürdü!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        16 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu! Darp ve morluk tespit edildi!
        16 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu! Darp ve morluk tespit edildi!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        Kötü haber! Yağış yok, kuraklık var
        Kötü haber! Yağış yok, kuraklık var
        "Haklarımızı alamıyoruz"
        "Haklarımızı alamıyoruz"

        Benzer Haberler

        Bitlis'te kaldırımlardaki karlar kamyonlarla taşınıyor
        Bitlis'te kaldırımlardaki karlar kamyonlarla taşınıyor
        Tatvan'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya araç çarptı
        Tatvan'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya araç çarptı
        Bitlis'te 2 günlük bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi
        Bitlis'te 2 günlük bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi
        Bitlis'te kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi
        Bitlis'te kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi
        Bitlis'te 2 günlük bebek uçak ambulansla Konya'ya sevk edildi
        Bitlis'te 2 günlük bebek uçak ambulansla Konya'ya sevk edildi
        Kalp anomalisi tespit edilen bebek uçak ambulansla Konya'ya sevk edildi
        Kalp anomalisi tespit edilen bebek uçak ambulansla Konya'ya sevk edildi