Aydınlar Belediyesi'nden ramazan yardımı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Belediyesi'nce 500 yardım kolisi dağıtıldı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Belediyesi'nce 500 yardım kolisi dağıtıldı.
Belediye Başkanı İbrahim Ergün, yaptığı açıklamada, ramazan ayının yardımlaşma ayı olduğunu söyledi.
Vatandaşlara yardım etmek için çalışma yürüttüklerini belirten Ergün, şunları kaydetti:
"Amacımız vatandaşlarımızın yüzünü bayram öncesi güldürmek ve dayanışma ruhunu güçlendirmek. Tüm mahallelerde yardım kolileri dağıttık. Vatandaşlar, yapılan yardımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Ramazan boyunca yardımlarımız devam edecek. İhtiyaç sahibi ailelerin yanındayız."
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.