Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan yenidoğan bebek, ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 00:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan yenidoğan bebek, ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan iki günlük bebeğe doğumsal kalp anomalisi teşhisi konuldu.

        Bebeğin ileri tetkik ve tedavi için Konya Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

        Ambulansla Van Ferit Melen Havalimanı'na getirilen bebek, Sağlık Bakanlığına bağlı uçak ambulansla Konya Şehir Hastanesine nakledildi.

        İl Sağlık Müdürü Şaban Ergene, hasta bebek için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek sağlık ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Bu hakemlik hatasıdır!"
        "Bu hakemlik hatasıdır!"
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Halkbank’tan açıklama
        Halkbank’tan açıklama
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın

        Benzer Haberler

        Bitlis'te 2 günlük bebek uçak ambulansla Konya'ya sevk edildi
        Bitlis'te 2 günlük bebek uçak ambulansla Konya'ya sevk edildi
        Kalp anomalisi tespit edilen bebek uçak ambulansla Konya'ya sevk edildi
        Kalp anomalisi tespit edilen bebek uçak ambulansla Konya'ya sevk edildi
        Bitlis'te "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı
        Bitlis'te "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı
        Yolcunun valizinden 4 kilo uyuşturucu çıktı
        Yolcunun valizinden 4 kilo uyuşturucu çıktı
        Bitlis'te valize gizlenmiş 4 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Bitlis'te valize gizlenmiş 4 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Bitlis'te tünelde hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaraland...
        Bitlis'te tünelde hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaraland...