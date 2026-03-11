Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te tünelde hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bitlis'te tünelde hafif ticari araçla çarpışarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 16:27
        Bitlis'te tünelde hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bitlis'te tünelde hafif ticari araçla çarpışarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Bitlis 8 Ağustos Tüneli'nde, sürücüleri öğrenilemeyen 26 AKR 113 plakalı otomobil, 12 AAG 700 plakalı hafif ticari araçla çarpışarak takla attı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Rıdvan ve Hüseyin Tan, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

