Şehit Piyade Sözleşmeli Er, törenle köyüne uğurlandı

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ŞIRNAK'ta görevliyken katıldığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-3' operasyonunda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt (23), Bitlis Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen tören sonrası toprağa verilmek üzere köyüne uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde TSK tarafından yürütülen 'Pençe-3' operasyonunda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt için Bitlis'te tören düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı önündeki törene Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, kurum amirleri, şehit yakınları, askeri erkan, polisler ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun alana getirilmesiyle anne Sevim Kurt, oğlunun cenazesine sarılarak, gözyaşı döktü. Anne Kurt, "Alparslan, istediğin elbiseyi giydin. Kırmızı beyazı giydin" derken, fenalaştı. Alanda bulunan sağlık görevlileri, Kurt'a müdahale etti.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu. Duaların ardından şehit Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt'un cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyüne götürüldü.



BİTLİS 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:37

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