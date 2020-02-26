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Nemrutta yaşayan kardeş ayılarının belgeseli yapıldı

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçe sınırları içerisinde bulunan Nemrutta yaşayan kardeş ayıların belgeseli yapıldı.

Nemrutta yaşayan kardeş ayılarının belgeseli yapıldı

Bitlis’in Tatvan ilçe sınırları içerisinde bulunan Nemrutta yaşayan kardeş ayıların belgeseli yapıldı.
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) vatandaşların çok sık ziyaret ettiği iki kardeş ayını belgeselini yaparak ön gösterim düzenledi. Bitlis Eren Üniversitesi’nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen tarafından 2 yıl boyunca izlenerek, oluşturulan belgeselin seslendirmesini Bitlis Eren Üniversitesi Radyosu Görevlisi İlker kaya yaptı. Nemrut Krater Gölü kenarında yaşayan ve son yıllarda vatandaşların elle beslemeye başladığı 2 yavru ayının hikaye edildiği belgesel için Bitlis Eren Üniversitesi Merkezi Konferans Salonunda gala düzenlendi. Galaya Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Prof. Dr. Zeki Argunhan, Öğretim Üyeleri, öğrenciler ve bazı Sivil Toplum Örgütü temsilcileri katıldı.
Galanın açış konuşmasını yapan Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, Nemrut Krater Gölü kenarında sadece yavru ayıların yaşamadığını, çeşitli kuş türleri, yılanlar ve farklı hayvan türlerinin de yaşamlarını sürdürdüğünü söyledi.
Nemrut Krater Gölü kenarında yaşayan ayıların yaşamlarını 2 yıl boyunca izlediğini ifade eden Önen, “6 ayının görüntülerini çektim. Onların yaşamları ile ilgili bilgilerin yer aldığı belgeseli oluşturduk. Son aşama olarak İlker Kaya’nın seslendirmesi ile belgeselimizi tamamladık. Bu etkinliğin oluşturulmasında emeği geçen başta üniversitemiz yönetimine ve katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Daha sonra ayılar ve Nemrut’taki yaşamın yer aldığı 25 dakikalık belgesel filmi katılanlara izlettirildi. Program sonunda kısa bir konuşma yapan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, üniversitelerin tek görevinin eğitim vermek olmadığını belirterek, ilin ekonomisine ve tanıtına da katkı sunan yerler olduğunu söyledi. Rektör Yardım, “Üniversitelerimiz sadece eğitim veren kurumlar değildir. Bunun yanında ilin kalkınmasına ve tanıtımına katkı sunan kuruluşlardır. Bu belgeselde bunun kanıtıdır. Emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyorum” dedi.
Konuşmanın ardından Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım tarafından belgeselde emeği geçen Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen’e ve İlker Kaya’ya birer plaket verdi. Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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