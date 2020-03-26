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Bitlis´te minibüste uyuşturucu ele geçirildi

DHA

Bitlis´te minibüste uyuşturucu ele geçirildi


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS´in Tatvan ilçesinde, polisin durdurduğu bir minibüste yapılan aramada, 1 kilo 19 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Tatvan ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe girişinde yol kontrolü yaptıkları sırada durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurararak, arama yaptı. Minibüste yapılan aramada 1 kilo 19 gram metamfetamin ele geçirilirken, araçta bulunan Ş.K., A.K. ve İ.İ. göz altına alındı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-03-26 14:54:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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