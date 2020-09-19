Bitlis'te, terör örgütünün tuzakladığı 3 EYP imha edildi

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Mutki ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen 'Yıldırım-12 Beşkaynak' operasyonunda, toprağa gömülü 3 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği tespit edildi. Patlayıcılar, uzman ekiplerce kontrollü olarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Mutki ilçesi kırsalında 'Yıldırım-12 Beşkaynak' operasyonu düzenlendi. Terör örgütü PKK/KCK tarafından kullanılan sığınak, barınak ve depoların imha edilmesi için düzenlenen operasyon kapsamında, Geyik Tepe mevkisinde toprağa gömülü 1 radyo frekans komutalı 15 kilogram EYP ve 2 adet 5 kilogramlık basma düzenekli EYP düzenekleri tespit edildi.

Tespit edilen EYP düzenekleri, uzman ekiplerce kontrollü bir şekilde imha edildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-09-19 19:23:59



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