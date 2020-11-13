Hizan’da korona virüs konulu toplantı

– Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, korona virüs salgınına karşı alınan ek tedbirler kapsamında okul müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Hizan Öğretmenevinin konferans salonunda okul müdürleri ile bir araya gelen Kaymakam Yelek, “Korona virüs salgınına karşı daha etkili olmak için topyekun bir seferberlik içerisinde olmalıyız. Amacımız insanlara sorumluluklarını hatırlatmak. Burada en önemli görev siz kıymetli hocalarımıza düşmektedir. Öğrencilerimizin ve çocuklarımızın sağlığı için hep birlikte takip halinde olacağız. İlçemizde salgınla kararlılıkla mücadele edeceğiz” dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ensar Kızıldağ ise korona virüs salgını ile ilgili genel bilgilendirmelerde bulunarak; maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekti.

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