Bitlis'te, teröristlere ait tek odalı 3 mağara tespit edildi

Özcan ÇİİRŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'in Ziyaret Köyü kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlere ait tek odalı 3 mağara tespit edildi. Mağaralar, kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis merkeze bağı Ziyaret kKöyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. H.Cahit Özer 2020-20' adı verilen operasyonda, teröristlerin saklanmak için kullandıkları tek odalı 3 mağara tespit edildi. Mağalar, uzman ekiplerce kullanılamaz hale getirilirken, bölgedeki operasyon sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-11-24 21:23:12
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