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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AKUT’tan Başkan Tanğlay'a ziyaret

İHA

AKUT’tan Başkan Tanğlay'a ziyaret

Arama Kurtarma (AKUT) Bitlis gönüllüleri, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’ı makamında ziyaret etti.
AKUT Bitlis gönüllüleri ekip lideri Fevzi Epözdemir ile birlikte Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’ı ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyarette AKUT ekibinden yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi alan Başkan Tanğlay, belediye olarak AKUT’un çalışmalarına tam destek vereceklerini söyledi. Tanğlay, "AKUT'a bizden önce ne yapıldıysa, desteklerimiz yine artarak devam edecek. AKUT temsilciliğinin Bitlis’te olması bizlere güven veriyor. Bu kapsamda çalışmalarınızda başarılar dilerim" dedi.

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