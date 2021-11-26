Ahlatlı şehitler kabirleri başında anıldı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde şehit olan Piyade Çavuş Erdoğan Gökbulak ile Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin kuzeyinde çıkan çatışmada şehit olan Kıdemli Astsubay Başçavuş Halit Topuz, şehadetlerinin yıldönümünde Bitlis’in Ahlat ilçesindeki kabirleri başlarında anıldı.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçenin Tunus Mahallesi’ndeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda bulunan Ahlat Şehitliğinde düzenlenen anma programına Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, kurum amirleri ve şehit aileleri katıldı.

Kur’anı Kerim’in okunması ve dualar edilmesinden sonra Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, şehit aileleri ve kurum amirleri Uludere köyünde bulunan Şehit Halit Topuz İlkokulunu ve Kale Mahallesi’ndeki Şehit Erdoğan Gökbulak İlköğretim Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle birlikte okul bahçelerine fidan dikimi yaptı.

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