        Bizim Çocuklar, İspanya hazırlıklarına başladı - Futbol Haberleri

        Bizim Çocuklar, İspanya hazırlıklarına başladı

        A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında karşılaşacağı İspanya maçının hazırlıklarına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 23:17 Güncelleme: 05.09.2025 - 23:17
        Bizim Çocuklar, İspanya hazırlıklarına başladı
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü son Avrupa şampiyonu İspanya'yı Konya'da ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada Gürcistan karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolcular, tesislerin fitness salonunda yenilenme antrenmanı yaparken aday kadrodaki diğer oyuncular ise saha çalışmasına katıldı.

        Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, hücum varyasyonları üzerinde durulmasının ardından taktik oyunla sona erdi.

        İdmanı Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Genel Sekreter Abdullah Ayaz ve Konyaspor Eski Başkanı Fatih Özgökçen takip etti.

        Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, yarın saat 14.00'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Karşılaşma öncesi ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilecek resmi antrenman ise saat 20.30'da bu statta yapılacak.

