BlackBox mayıs ayında dopdolu!

Sanatseverler için zengin bir program sunan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin etkinlik mekânı BlackBox, plastik sanatlardan mimarlığa, edebiyattan sanat tarihine birçok buluşmaya ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Mayıs ayında Müzeler Haftası’na özel olarak hazırlanan bir seminer de programda yer alıyor.

Müzeler Haftası’na özel olarak Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ni 17-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında ücretsiz şekilde ziyaret edebilirsiniz. BlackBox etkinliklerinin biletlerini Biletix’ten temin edebilirsiniz.

Her ay farklı bir on yıllık dönemin en etkili sanat akımlarının ele alındığı “Ayşegül 20. Yüzyılda” seminerlerinde bu ay 1980’li yıllar konuşulacak. Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez, 4 Mayıs Pazar 14.00’teki etkinlikte 1980’li yılların sanat anlayışı Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki eserlerden örneklerle anlatacak.

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“Gül İrepoğlu Anlatıyor” konferansları mayıs ayında, sanatçıların ülkemizin çeşitli yörelerinden ve kentlerinden aldıkları rengârenk esinlerle tuvale geçirdikleri manzaraları ele alacak. 10 Mayıs Cumartesi 15.00’te başlayacak “Resimlerle Türkiye’yi Dolaşıyoruz” başlıklı etkinlikte şiirler de bu manzaralara eşlik edecek.

Edebiyatseverleri buluşturan “Arka Kapak” sohbetleri, gazeteci Emrah Kolukısa’nın moderatörlüğünde Türk ve dünya edebiyatının seçkin eserlerini derinlemesine incelemeyi sürdürüyor. 20 Mayıs Salı 17.00’de yazar Yekta Kopan’ın katılımıyla düzenlenecek etkinlikte, Türk öykücülüğünün en önemli kalemlerinden Sait Faik Abasıyanık’ın sanat yaşamı, edebi mirası ve ilk öykü kitabı “Semaver” konuşulacak. “Seza Sinanlar Uslu ile İz Sürüyoruz” seminerleri sanat tarihimizde hafiyeliğe çıkarak, geçmişin gölgesinde kalan önemli isimleri ve olayları yeniden gündeme taşıyor. 21 Mayıs Çarşamba 14.00’teki etkinlikte, 1940’lı yıllarda İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin Heykel bölümünde öğrenim görmüş Türkan Tangör’ün kaybolmuş eserleri, bilinmeyen hayat öyküsüyle birlikte mercek altına alınıyor. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi bu ayki programında Müzeler Haftası’na özel bir etkinlikle kültürel mirasın ve sanatın önemini bir kez daha vurguluyor: 22 Mayıs Perşembe 14.00’te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu bölümünden Doç. Cemile Kaptan, “Resim Restorasyonunda Rötuş: Meşruiyeti ve Sınırları” başlıklı bir konuşma yapacak.