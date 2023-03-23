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Blinken, Türkiye'ye F-16 satışının NATO için önemli olduğunu söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin yeni F-16 savaş uçaklarını ve mevcut F-16 filosu için modernizasyon kitlerini alması gerektiğini, bunun NATO için önemli olduğunu belirtti.

Blinken, Türkiye'ye F-16 satışının NATO için önemli olduğunu söyledi
AA

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde konuşan Blinken'a, F-16 uçaklarının Türkiye'ye satışı ve Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin bu F-16'ları "ABD'nin müttefikleri ve ortaklarına karşı kullanılmadığından emin olmak için attığı adımlar" soruldu.

Blinken, "Türkiye'nin, yenilenmiş F-16'ları ve mevcut F-16'lar için modernizasyon paketini alması gerektiğine inanıyoruz. Bunun NATO için, ittifak için önemli olduğunu düşünüyoruz." cevabını verdi.

Öte yandan, NATO müttefikleri arasındaki gerilimlerin azaltılması ve gerilime neden olacak eylem veya retorikten kaçınılması için çalıştıklarını ifade eden ABD'li Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Yunanistan veya başka bir NATO müttefikiyle ilgili çabalarımızın odak noktası, tam olarak birbirleriyle uyumlu olmaları için ihtiyaçları olan ekipman ve teknolojiye sahip olmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda, tabii ki aralarındaki herhangi bir anlaşmazlık varsa, sağladığımız herhangi bir ekipman veya teknolojinin bu anlaşmazlıklarda kullanılmamasını sağlıyoruz."

Fotoğraf: AA

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