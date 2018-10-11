Bloomberg'den 2020 Başkanlık seçimleri için hamle

Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'ün seçmen kaydını resmen Demokrat Partiye yaptırması, 2020 Başkanlık seçimlerinde Demokratlardan aday olabileceği şeklinde değerlendirildi.

AA'nın haberine göre, Cumhuriyetçi Partiyi 2007'de bıraktığından beri siyasi kimliğini bağımsız sürdüren 76 yaşındaki Bloomberg'ün Demokrat Partiye kaydolması, 2020 ABD Başkanlık seçimleri için attığı ilk adım olarak yorumlandı.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Hayatımın çoğunu üyesi olarak geçirdiğim Demokrat Partiye yeniden kaydoldum." diyen Bloomberg, "Çünkü milletimizin, şu an her zamankinden daha fazla Demokratların kuvvetler ayrılığını sağlamasına ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Bloomberg, 2020 ABD Başkanlık seçimleri için daha önce Demokratik Partiden aday olabileceği imasında bulunmuştu.

Başkanlık için 2016 seçimlerine bağımsız aday olarak girebileceğini duyuran Bloomberg, daha sonra Demokratik Partinin adayı Hillary Clinton'ı destekleye karar vermişti. Bloomberg, Donald Trump'ın Clinton'a karşı Başkanlık yarışını kazanmasının ardından New York Times gazetesine verdiği demeçte, 2020'de sadece büyük bir parti adayının Başkanlığı kazanabileceğini belirtmiş ve eğer aday olursa Demokratik Partiyi seçeceğini kaydetmişti.

Cumhuriyetçi Partiden 2001 ve 2005'te iki dönem New York Belediye Başkanı seçilen Bloomberg, 2007'de partisiyle yollarını ayırdıktan sonra 2009'da bağımsız aday olarak 3. dönem belediye başkanlığını kazanmıştı.

New York Times ve Washington Post'a göre, Bloomberg'ün Kasım 2018 ara seçimlerinde demokratların Temsilciler Meclisi ve Senatoda çoğunluğu sağlaması için toplam 100 milyon dolar ayırdı.

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