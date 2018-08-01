Blooming - Real Potosi düellosu

Blooming ve Real Potosi, 02 Ağustos 2018 Perşembe günü Bolivya Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:15. Maç öncesi Blooming 2 puanla 9. sırada, Real Potosi 1 puanla 12. sırada bulunuyor. Blooming, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Real Potosi son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'dan 472 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Blooming kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Real Potosi sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.
Blooming önceki hafta Club Petrolero mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.
Real Potosi ise Guabira karşılaşmasında 3-0 yenildi.
Blooming, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 3 gol yedi.
Real Potosi ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Real Potosi, 1 gol atarken 4 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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