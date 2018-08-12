Blooming - Royal Pari maçı ne zaman?

Bolivya Premier Lig Clausura maçında Blooming ile Royal Pari, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 02:30. Maç öncesi Blooming 8 puanla 4. sırada, Royal Pari 15 puanla 1. sırada bulunuyor. Blooming, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Royal Pari, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 785 kodlu maçı oynayanlar; Blooming galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Royal Pari galibiyet oranı 0.00.

Blooming son hafta oynanan Oriente Petrolero maçında 1-1 berabere kaldı.

Royal Pari ise The Strongest karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Blooming, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Blooming, kendi sahasında 7 gol attı, 3 gol yedi.

Royal Pari ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Royal Pari, 5 gol atarken 0 gol yedi.

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