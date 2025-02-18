BM'den, Haluk Levent'e Gazze teşekkürü

Haluk Levent, 30 Nisan’da İstanbul’da vereceği konserin tüm gelirini Birleşmiş Milletler’in (BM) Gazze yardım fonuna bağışlayacağını açıklamıştı.

Haluk Levent, Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Departmanı Sosyal Yardım Bölümü Direktörü Maher Nasser ile yaptığı görüşmeden bazı fotoğrafları da paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı: 30 Nisan'da İstanbul'da vereceğim konserin tüm gelirini, Birleşmiş Milletler'de gerçekleştirdiğim görüşmeler sonucu BM'nin Gazze yardım fonuna bağışlayacağım. Ayrıca, dünyanın dört bir yanındaki aktivist ve sanatçılardan bu konuda destek bekliyorum. Unutmayalım; Gazze, Gazzelilerindir.

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Bunun üzerine, BM’in en üst düzeyinden Gazze teşekkürü geldi. BM’nin Genel Sekreter yardımcıları Tom Fletcher ile Melissa Fleming, Haluk Levent'in İstanbul'da 30 Nisan’da yapacağı 'Gazze, Gazzelilerindir' konserine destek vererek, teşekkür etti. Yapılan açıklamada; "Sesinizi ve platformunuzu, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin Gazze halkına insani yardım fonununa desteklemek için kullandığınızdan dolayı size teşekkür ederiz" denildi.

Haluk Levent'in X hesabından da şu paylaşım yapıldı: Başkanımız Haluk Levent’e BM’in en üst düzeyinden Gazze teşekkürü geldi. BM’nin Genel Sekreter yardımcıları Tom Fletcher ve Melissa Fleming Haluk Levent başkanımızın İstanbulda 30 Nisan’da yapacağı 'Gazze, Gazzelilerindir' konserine destek verdiler ve teşekkür ettiler.