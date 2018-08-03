BM'den uyarı: Trump gazetecileri hedef gösteriyor

Birleşmiş Milletler, ABD Başkanı Donald Trump'ın medyaya yönelik saldırılarının gazetecilerin hayatını tehlikeye attığı uyarısında bulundu. Trump gazeteciler için "halk düşmanları" ifadesini kullanıyor.
03.08.2018 - 16:42 | Güncelleme:
Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump'ın medyaya yönelik saldırılarının gazetecilerin hayatını tehlikeye attığı uyarısında bulundu.
BM İnsan Hakları Komisyonu'nun ifade özgürlüğü özel raportörü David Kaye ile Amerikan Devletleri Örgütü ifade özgürlüğü özel raportörü Edison Lanza yaptıkları ortak açıklamada, "Trump'ın saldırıları, gazetecilik yapma güvenini sarsmaya ve ispatlanabilir gerçekler üstünde kuşkular yaratmak için tasarlanmış stratejik saldırılar" denildi.
Trump daha önceki açıklamalarında medyayı "Amerikan halkının düşmanı, çok yalancı ve yalan haberciler" olarak tanımlamıştı.
BM açıklamasında, "Bu saldırılar ülkenin basın özgürlüğüne ve uluslararası insan hakları hukununa aykırı. Bu saldırıların gazetecilere şiddet eylemlerini artırma tehlikesinden endişeliyiz" denildi.
Örgüt Trump ve ABD yönetimi yetkililerini medyaya yöneltilen saldırılara ve işlerini yapmalarını engelleyen zorluklara son vermesini de istedi.
Metinde "Medyaya yönelik son iki yıllık saldırılar medya ve kamu kurumlarına yönelik güven konusunda uzun vadeli olumsuz sonuçlara neden olabilir. İki yıl çok uzun bir süre. Başkan Trump'ı, yönetimini ve destekçilerini bu saldırıları sonlandırmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
CNN muhabiri basın toplantısını terk etmişti
Bu hafta Trump'ın Florida'da bir mitinginde CNN televizyonu Trump destekçilerini haberi takip eden gazetecilere bağırarak hakaret ederken görüntülemişti.
Beyaz Saray sözcülerinden Sarah Sanders ise dünkü basın toplantısında medyanın "halk düşmanı" olup olmadığı sorusunu yanıtlamaktan kaçınınca CNN muhabiri basın toplantısını terk etmişti.
Trump, kızı Ivanka'nın açıklaması üstüne Twitter'da paylaştığı mesajında "Kızım Ivanka'ya medyanın halkın düşmanı olup olmadığını sormuşlar. O da haklı olarak 'Hayır' demiş. Halkın düşmanı yalan haberdir. Bu da medyanın büyük kısmıdır" dedi.
Trump için 'Stalin' benzetmesi
Amerikan New York Times gazetesi de Trump'a medya için "halk düşmanları" ifadesini kullanmaktan vazgeçmesi çağrısında bulundu.
Trump'ın tutumu partisi içinde de tepki çekiyor.
Arizona'nın Cumhuriyetçi senatörü Jeff Flake, Başkan Trump'ı açıklamları nedeniyle eski Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin'e benzetti.
ABD Başkanı Donald Trump neden medyaya saldırıyor?
ABD Başkanı Donald Trump medyaya savaş mı açtı?
Trump'ın baş stratejisti: Basın bir süre çenesini kapalı tutsun
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.