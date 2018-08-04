BM: Kuzey Kore nükleer programına devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin raporunda, Kuzey Kore'nin BM yaptırımlarını ihlal ederek nükleer ve füze çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Raporda Kuzey Kore'nin yaptırımlara karşın yurtdışına silah satmaya çalıştığı kaydedildi.
04.08.2018 - 14:25 | Güncelleme:
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin son raporunda Kuzey Kore'nin BM yaptırımlarını ihlal ederek nükleer ve füze programının çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Bağımsız bir heyetin hazırladığı çok gizli rapor, Cuma günü BM Güvenlik Konseyi'ne sunuldu.
Raporda, Kuzey Kore'nin yasadışı bir şekilde, petrol ürünlerinin başka ülkelere transferini de artırarak devam ettirdiği belirtildi.
Kuzey Kore ise iddialara yanıt vermedi.
Trump-Kim yakınlaşması
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki ilişkiler Haziran ayında Singapur'da gerçekleşen zirvede ısınmıştı. Trump ve Kim kameralara el sıkışarak poz vermiş, görüşmelerin ardından ise iki hükümet arasında bir mutabakat metni imzalanmıştı.
Zirvede iki lider nükleersizleştirme çalışmalarına sadık kalma vaadinde bulunsa da, bunun nasıl olacağı muallakta kaldı.
Geçtiğimiz hafta ise, Kuzey Kore'nin nükleersizleştirme vaadine uymadığı yönünde bazı iddialar ortaya atıldı.
Amerikan Washington Post gazetesine konuşan ismini vermek istemeyen bir ABD'li yetkili, casus uydular üzerinden balistik füze üretilen tesislerde aktif çalışmaların sürdüğüne ilişkin istihbaratı paylaştı.
Raporda neler var?
Pyongyang, nükleer programı ve füze denemeleri nedeniyle uluslararası yaptırımlar altında.
Ancak BM'in Cumartesi günü birçok medya kuruluşunun eline geçen raporunun detayları, yaptırımların ihlal edildiğine işaret ediyor.
Raporda Kuzey Kore'nin petrol ürünlerinin gemiyle yasadışı transferini büyük oranda artırdığı öne sürülüyor.
Aynı raporda, Kuzey Kore'nin küçük ve hafif silahlar ile diğer askeri teçhizatı, yabancı ülkeler aracılığıyla Libya, Yemen ve Sudan'a gönderdiği iddiasına yer veriliyor.
Rusya iddiaları
Raporu hazırlayan uzmanlar, Kuzey Kore'nin eylemleri ile finansal yaptırımları etkisiz kıldığı sonucunu paylaştı.
Öte yandan raporun detayları, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore'nin nükleersizleştirilmesi konusundaki iyimser açıklamalarıyla da çelişti.
Singapur'da gerçekleşen Güneydoğu Asya Uluslar Topluluğu ASEAN zirvesi öncesinde konuşan Pompeo, "Çalışmalar başladı. Kore Yarımadası'nın nükleersizleştirmesi yönündeki süreç sanırım hepimizin de bildiği gibi zaman alacak" demişti.
Pompeo, Kuzey Kore'ye yönelik diplomatik ve ekonomik baskıların devamının önemine de dikkat çekmişti.
Yaptırımları sürdürmesi için Pompeo'nun çağrı yaptığı başlıca ülke ise, Rusya'ydı.
Bunun nedeni, Moskova'nın Kuzey Kore'ye çalışmalarını Rusya topraklarında sürdürebilmesi için izin verdiği yönünde medyaya yansıyan iddialardı.
Nitekim Wall Street Journal gazetesi, Rusya'nın binlerce Kuzey Koreli işçiyi ülkesine aldığını öne sürmüştü.
Rusya bu iddiaları yalanlarken, Pompeo şu açıklamalarda bulundu:
"Ruslar ve tüm diğer ülkelerin BM Güvenlik Konseyi kararına uygun hareket ederek Kuzey Kore'ye yaptırımları güçlendirmesini bekliyoruz."
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.