BM: UAD'nin İsrail'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararları tüm taraflar için bağlayıcı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararlarının tüm taraflar için bağlayıcı olduğunu belirtti.

BM Sözcülük Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

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Açıklamada, Guterres'in, UAD'nin "İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri alması" ve "İsrail devleti, Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı" hükümlerini not ettiği belirtildi.

Guterres'in, Mahkeme'nin İsrail'in temel hizmet ve insani yardımların ulaşımını sağlaması gerektiğine hükmetmesini özel olarak not ettiği aktarılan açıklamada, "Genel Sekreter, Mahkeme Şartı ve Tüzüğü uyarınca Mahkeme kararlarının tüm taraflar için bağlayıcı olduğunu hatırlatır ve tüm tarafların, Mahkeme kararlarına uyacağına güvenir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Mahkeme Tüzüğü uyarınca Genel Sekreter'in, UAD'nin İsrail'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararlarını BM Güvenlik Konseyi'ne aktaracağı kaydedildi.