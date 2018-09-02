Boca Juniors - Velez Sarsfield rakamlar

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Boca Juniors, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü Velez Sarsfield takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:00. 4 puanlı Boca Juniors 14. sırada bulunuyor, Velez Sarsfield 4 puana sahip ve 13. sırada.

İddaa'da 777 kodlu maçı oynayanlar; Boca Juniors galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.30, Velez Sarsfield galibiyet oranı 5.50. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.95, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Boca Juniors önceki hafta mücadelesinde .

Velez Sarsfield ise maçında .

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Boca Juniors, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Velez Sarsfield, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Velez Sarsfield 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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