Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Normalde bu nüfus Bodrum için 2025 yılında tahmin ediliyordu ama salgın 4 sene geri çekti. Hazırlıkları yapamadan birdenbire kaosla karşılaştık. Şu anda Bodrum'da bir kaos olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. En büyük korkumuz gelenlerin bize bulaşı taşıması ve artırması." açıklamasında bulundu.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS HANGİ PARTİDEN?

31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde yüzde 45,69 oy alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bodrum Belediye Başkanı olmaya hak kazanmıştır.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS KİMDİR?

1970 yılında Bodrum’da doğdu.

İlköğrenimi ve ortaöğrenimini Bodrum'da tamamladı.

1988 yılında İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden mezun oldu.

1992 yılında Kara Harp Okulu'ndan sistem mühendisi olarak mezun oldu.

Yurt içinde ve yurt dışında Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında birçok görevi yerine getirdikten sonra 2013 yılında emekli oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmetini tamamladıktan sonra memleketi Bodrum’a yerleşti. Turizm işletmeciliğinin yanı sıra Ortakent Yahşi Geliştirme Derneği Başkanı seçildi.

Halen Bodrum Ticaret Odası Meslek Komitesi ve Bodrum Otelciler Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.



İyi derecede İngilizce bilen Ahmet Aras, Defne ve Doğa adında iki kız çocuk babasıdır.