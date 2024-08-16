"Depremde Arama ve Kurtarma" teorik eğitimi ile eğitim parkurunda uygulama eğitimi alan ekipler hem kendi bölgelerinde hem de diğer bölgelerde meydana gelebilecek afetlerde görev alarak can kayıplarını en aza indirmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışacak.