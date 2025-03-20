Bodrum'da denizi dolduran firmaya ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denize dolgu yaptığı öne sürülen firmaya para cezası uygulandı.

Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akyarlar Mahallesi'nde deniz cephesinde devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda bir firma tarafından denize dolgu yapıldığı yönünde ihbar alınması üzerine çalışma yürütüldü.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ve zabıta ekipleriyle dolgunun kaldırılmasına başlanırken, firmaya idari para cezası verildi.