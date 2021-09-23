Bodrum'da yangın çıktı!

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Mahallesi’ndeki içerisinde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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