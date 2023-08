Boğaç Aksoy aşkını ilan etti

2 Şurada Paylaş!









"NE MUTLU BANA Kİ YOLUM SENİNLE BİRLEŞTİ"

Yaşam, sevgilisinin yeni yaşını, "Her renk sende güzel. Şu kısacık insan ömrümüzde ne mutlu bana ki yolum seninle birleşti... Seninle geçen her gün, her deneyim bu yoldaki mis kokulu renkli çiçeklere dönüşüyor. Nice mutlu yılların, güzel deneyimlerle geçen yaşların ve rengarenk çiçekli yolların olsun. Her rengin yakıştığı güzel adam" sözleriyle kutladı.