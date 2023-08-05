Boğaç Aksoy aşkını ilan etti
34 yaşına basan Boğaç Aksoy, doğum gününde sevgilisi Ezgi Yaşam ile objektif karşısına geçerek birlikteliklerini ilan etti
Geçtiğimiz yıl kasım ayında lenf kanserini yendiğini açıklayan Boğaç Aksoy, 30 Temmuz'da 34 yaşına bastı. Aksoy, doğum gününde sevgilisi Ezgi Yaşam ile objektif karşısına geçti.
"NE MUTLU BANA Kİ YOLUM SENİNLE BİRLEŞTİ"
Yaşam, sevgilisinin yeni yaşını, "Her renk sende güzel. Şu kısacık insan ömrümüzde ne mutlu bana ki yolum seninle birleşti... Seninle geçen her gün, her deneyim bu yoldaki mis kokulu renkli çiçeklere dönüşüyor. Nice mutlu yılların, güzel deneyimlerle geçen yaşların ve rengarenk çiçekli yolların olsun. Her rengin yakıştığı güzel adam" sözleriyle kutladı.
Ezgi Yaşam, "Şu geçtiğimiz bir yılda her anına ortak olmak inanılmaz özeldi. Diliyorum ki; ömrün boyunca yine yanında olup, tüm anlarına şahit olabileyim. Daha nice nice günlerini kutlayacağımız senelere. En güzel dileklerimi gönderiyorum benim canım sevgilim, yol arkadaşım" şeklinde konuştu.