T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenecek 6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’ne başvurular başladı. 26 Ekim-3 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, uzun ve kısa metraj filmleri yarıştıracak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’na 2017 ve 2018 yapımı filmler başvuru yapabiliyor. Başvurular 17 Ağustos’a dek festivalin web sitesi bogazicifilmfestivali.com’dan yapılabilecek. Ulusal uzun ve kısa film başvurularının yanı sıra Bosphorus Film Lab’e de yapım ve fikir aşamasındaki film projelerini bekliyor. Başvurular için son tarih 17 Ağustos!



EN İYİ FİLME 100 BİN TL

Uuslararası Boğaziçi Film Festivali’nin Türkiye sinemasının son bir yılına odaklanarak hazırlanan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bir film 100.000 TL para değerindeki En İyi Film Ödülü’nü kazanırken, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Erkek Oyuncu”, “En İyi Kadın Oyuncu”, “En İyi Senaryo”, “En İyi Görüntü Yönetmeni” ve “En İyi Kurgu” dallarında da para ödülleri verilecek.

KISA FİLME TOPLAM 45 BİN TL PARA ÖDÜLÜ!

Festivalin ilk yıldan başlayarak süren kısa film desteği ise Kısa Kurmaca Film ve Kısa Belgesel Film olmak üzere iki farklı kategoride devam edecek. Kurmaca, animasyon ve deneysel türündeki filmlerin yarışacağı En İyi Ulusal Kısa Film dalında bir film 10.000 TL para ödülüne uzanırken, En İyi Kısa Belgesel Film dalında da bir filme 10.000 TL para ödülü verilecek. Ayrıca tüm kısa filmler 25.000 TL değerindeki Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için de yarışıyor olacak.

YERLİ SİNEMAYA DESTEK DEVAM EDİYOR

Türkiye sinemasında filmlerin gelişmesine katkı sağlamak, genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destek oluşturmak amacıyla gerçekleşen Bosphorus Film Lab’e ise yapım ya da fikir aşamasındaki film projeleri katılabilecek. Pitching kategorisinde yarışan bir proje TRT Ortak Yapım Ödülü’nü alırken, Work in Progress kategorisinden bir proje de 25.0000 TL değerindeki T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’nü kazanacak.

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve Medya Akademisi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.



6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali

26 Ekim–3 Kasım 2018

Son Başvuru Tarihi: 17 Ağustos 2018