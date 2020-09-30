Naime Sert nsert@haberturk.com

Pek çok girişimci çıkaran Boğaziçi Üniversitesi, girişimci fikirlere destek olmak için kuluçka merkezi açıyor. Boğaziçi Üniversitesi FNN Tekfen Kuluçka Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim ve Teknoloji Binası’nda faaliyete geçecek. Tekfen’in üç kurucusunun isimlerinin baş harfini taşıyan merkez ‘üç genç mühendisin’ girişimci ruhunu yaşatmayı hedefliyor.

Tekfen ve Tekfen Vakfı, son 25 yılda üniversiteye Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) aracılığıyla yaptığı bağışlarla üniversitenin akademik ve sosyal faaliyetlerinde öğrenci ve öğretim üyelerinin araştırma ve eğitim süreçlerine katkıda bulunmuştu. Yeni işbirliği Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ve Tekfen Vakfı Başkanı Ercan Kumcu'nun katıldığı online toplantıyla duyuruldu.

'TEKFEN'İN MADDİ DESTEĞİ 25 YILDA 3.5 MİLYON DOLARI BULDU'

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, iki kurum arasında çok boyutlu iş birliği olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Özkan, Tekfen ve Tekfen Vakfı aracılığıyla son 25 yılda üniversiteye verilen desteğin maddi değerinin yaklaşık 3.5 milyon dolar olduğunu belirtti. Kandilli Kampüsü'nde yeni inşa edilen Bilim Teknoloji binasındaki Kuluçka Merkezine “Boğaziçi Üniversitesi - FNN Tekfen Kuluçka Merkezi” adının verileceğini aktaran Prof. Dr. Özkan, “Bu isimlendirme, Tekfen’in bilim, sanat ve kültür alanında Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyelerine sunduğu değerli desteklere teşekkür mahiyetinde bir karar oldu. Tekfen’in kurucularının adı kampüsümüzde yaşatılacak ve gelecek nesillere bu destekler aktarılacak” dedi.

Prof. Dr. Özkan merkezden üniversitenin bilim teknoloji altyapısından yetişmiş öğrenci ve mezunların yararlanacağını, teknoloji transferinin üniversite üzerinden sağlanacağını aktardı.

'ÜNİVERSİTEYE GELİR SAĞLAYAN BİR SİSTEME DÖNÜŞMESİNİ PLANLIYORUZ'

Tekfen’in Kurucu Aileleri ile Vakfı adına konuşan Tekfen Vakfı Başkanı Ercan Kumcu ise Feyyaz Berker ailesi, Ali Nihat Gökyiğit, Tekfen Vakfı, Tekfen Holding ve Grup Şirketleri aracılığıyla şimdiye kadar Boğaziçi Üniversitesi’ne; burs, araştırma ve akademik fonlar, altyapı/mekân desteği, etkinlik organizasyonları gibi kanallarla destek olunduğunu vurguladı. Kumcu, yeni merkezde, pek çok büyük projenin tohumlarının atılacağına inandığını ifade ederek; “Bu merkezin zamanla üniversiteye gelir sağlayan bir sistem haline dönüşmesini planlıyoruz. Böylece sürdürülebilir bir gelir kaynağı modeli de yaratılmış olacak” diye konuştu.

10 bin metrekare alanda 4 blok üzerine kurulan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim Teknoloji Binası 3 bin 600 metrekare laboratuvar alanına sahip olacak. Binanın yaşambilimlerinden enerji çalışmalarına, robotik araştırmalardan CERN bağlantılı fizik çalışmalarına kadar çok sayıda araştırmacıya altyapı imkânı sunması amaçlanıyor.

2 AYRI KATTA 800 METREKARELİK ALAN

Boğaziçi Üniversitesi- FNN Tekfen Kuluçka Merkezi de bu bina içinde iki ayrı katta 800 metrekarelik alana yayılıyor. İçinde girişimciler için her türlü çalışma altyapısının sunulduğu merkezde sanayi ile üniversite arasında dinamik bir ilişki kurulması hedefleniyor.