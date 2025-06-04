Boğazına havuç kaçan bebek, 10 dakikada hayata döndü!

Kahramanmaraş'ta Erkese ailesinin çocuklarından 6 aylık Vail, evlerinde kardeşinin eline verdiği havucu yerken, havuç parçasının boğazına kaçması üzerine nefes alamamaya başladı. Durumu fark eden aile, hızlıca yakındaki hastaneye ulaştı. Acil servise hızlıca getirilen bebeğin, solunum yollarının tamamen tıkandığı ve kalbi durduğu belirlenince vakit kaybetmeden müdahale altına alındı. Hastanede zamanında yapılan müdahale ve 10 dakikalık kalp masajıyla bebek yeniden nefes alarak hayata döndü.

Büyük panik ve korku yaşayan aile bireylerinden baba Muhammet Erkese, "Oğlumun boğazına havuç kaçmıştı. Doktorlarımıza ve hastanemiz çalışanlarına teşekkür ederiz. O an ne yapacağımızı bilemedik, Allah hepsinden razı olsun" dedi.

"10 DAKİKALIK KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ"

Bebeğin durumu ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Tahir Dalkıran, "Aldığı havuç boğazına takılı kalmış ve 10 dakikalık kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldü. Biz de yoğun bakım ünitemizde 10 gün boyunca solunum cihazımız ile takip ettik. Şu anda nörolojik bir durumu yok ve kendisini taburcu etmeyi düşünüyoruz. Hastamız, hastaneye daha geç başvurmuş olsaydı kaybetmiş olabilirdik. Küçük çocukları olan anne-babalara çocukları yalnız bırakmamaları yönünde uyarılarımız da her zaman olduğu gibi mevcut" diye konuştu.