Sağlıklı bir cilt için tüketmeniz gereken 8 besin!
29.08.2018 - 11:42 | Güncelleme:
Bizleri hastalıktan korumada anahtar rol üstlenen besinler sağlıklı bir cilde sahip olmak için de çok önemli. Öyle ki bilinçli beslenerek ışıl ışıl parlayan, pürüzsüz ve gençliğini uzun yıllar koruyan bir cilde kavuşabiliriz... Peki nasıl beslenmeliyiz, neleri yemeliyiz?
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Diyabetten kalp hastalıklarına kadar birçok hastalıktan korunmamızda “anahtar rol” üstlenen besinler sağlıklı bir cilde sahip olmak için de çok önemli. Öyle ki bilinçli beslenerek ışıl ışıl parlayan, pürüzsüz ve gençliğini uzun yıllar koruyan bir cilde kavuşabiliriz.
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Kefir
Bağışıklık güçlendirici ve bağırsakları düzenleyici etkileriyle öne çıkan kefir, aynı zamanda antioksidan aktivite gösteren bileşenler içermesi sayesinde cildi oksidatif strese karşı koruyor. Bu, hücrelerin yaşlanmasını geciktirmesi anlamına geliyor. Her gün 1 su bardağı kefir tüketebilirsiniz.
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Bunun için de yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra bazı besinleri düzenli olarak tüketmemiz şart. Peki cilt sağlığımız için hangi besinleri soframızdan eksik etmemeliyiz? Acıbadem Fulya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz özellikle güneşin olumsuz etkilerinden korunmak ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için beslenme listemizde mutlaka bulunması gereken besinleri sıraladı, önemli kuralları anlattı.
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Balık
Kaliteli bir protein kaynağı olmasının yanı sıra içerdiği omega 3 yağ asitleri sayesinde sağlıklı bir cilt için mutlaka düzenli tüketilmesi gerekiyor. Protein içeriği nedeniyle cilde esneklik veren kolajen yapımını destekliyor, kırışıklıkların azalmasına yardım ediyor ve güneşin zararlı etkilerine karşı koruyor.
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Omega 3 içeriği cildin kalınlaşması, yumuşaması ve esnemesi için önemli bir kaynak. Eksikliği ciltte kuruluğa neden olabiliyor. Sağlıklı bir cilt için mevsim balıklarını haftada 2-3 kez ızgara, fırında veya buğulama yöntemlerini kullanarak pişirin ve tüketin.
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Domates
Güçlü bir antioksidan olan domates kalp hastalığı riskini azaltan ve kolesterol seviyesini düzenleyen etkileriyle öne çıksa da, cilt sağlığı için de olmazsa olmaz sebzelerden biri. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, domatesin, beta karoten içeriği sayesinde güneşin olumsuz etkilerinden koruduğunu ve kırışıklıkların oluşmasını engelleyici etki gösterdiğini belirterek, “Kahvaltı, öğlen veya akşam öğünlerinde yemeğinizin yanında domatesli bir salata veya ara öğün olarak bir kase domates salatası tüketebilirsiniz” diyor.
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Yumurta
Kaliteli protein kaynağı olması ve biotin içeriği sayesinde sağlıklı bir cilt için tüketilmesi gereken besinlerden biri de, yumurta. Saç dökülmelerini önleyici, tırnakları güçlendirici etkiye sahip olan ve sağlıklı bir cilt için olmazsa olmaz sayılan biotini yumurta yiyerek alabilirsiniz. Herhangi bir sağlık probleminiz yoksa her gün 1 tam yumurta tüketebilirsiniz.
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Avokado
Kaliteli yağ içeriği yüksek olan avokado sofralarımızda sık kullanmaya başladığımız besinlerden biri. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, A, C, E vitaminlerinden zengin olması, antioksidan içermesi sayesinde cilt sağlığı için önemli olan avokadonun cilde parlaklık ve ışıltı verdiğine işaret ederek, “Avokado ayrıca güneşin zararlı olabilecek etkilerine karşı da koruyucu işlev gösteriyor” diyor. Ancak zengin yağ içeriği nedeniyle günlük tüketiminizin 1/2 orta boy avokadoyu geçmemesine dikkat edin.
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Ay çekirdeği
Sağlıklı bir cildin devamlılığında anahtar role sahip olan E vitamininin harika bir kaynağı olan ay çekirdeği UV ışınlarının deride neden olduğu oksidatif zararı azaltmaya yardımcı oluyor ve cildinizin daha genç görünmesine katkı sağlıyor. Ay çekirdeği limitinizi 1 silme avuç olarak belirlemeyi unutmayın.
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Ceviz
Hafıza güçlendirici, diyabet hastaları için kan şekerini dengeleyici ve kalp koruyucu özelliklere sahip olan ceviz, içerdiği omega 3 ve omega 6 yağ asitleri sayesinde cildinizin de elastik yapısını koruyarak daha sağlıklı olmasına yardım ediyor. Cevizi sabah kahvaltınızda veya ara öğünlerinizde tüketebileceğiniz gibi salatalarınıza da ilave edebilirsiniz. Günde 2-3 tam ceviz rahatlıkla tüketebilirsiniz.
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Brokoli
Çinko, A vitamini, C vitamini gibi cilt sağlığı için önemli mineraller içeren brokoli, aynı zamanda içeriğinde lutein bulundurması sayesinde cildin kurumasına ve kırışmasına neden olabilecek oksidatif hasarı önlemeye yardımcı oluyor. Brokoliyi zeytinyağlı yapabileceğiniz gibi salatalarınıza da ilave edebilirsiniz.
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