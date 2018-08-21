Bolton Wanderers - Birmingham City düellosu

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Bolton Wanderers, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Birmingham City takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. 7 puanlı Bolton Wanderers 6. sırada bulunuyor, Birmingham City 2 puana sahip ve 17. sırada. Bolton Wanderers, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Birmingham City son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 546 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bolton Wanderers kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.90, Birmingham City sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Bolton Wanderers son hafta oynanan Nottingham Forest maçında 3-2 kazandı.

Birmingham City ise Fulham karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Bolton Wanderers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Bolton Wanderers, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

Birmingham City, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Birmingham City 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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