Bolu'da donan şelalelerden görsel şölen

AA

Bolu'da, son günlerde hava sıcaklıkları yüksek kesimlerde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.

AA'nın haberine göre bölgede bulunan akarsular ve şelaleler de hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte buz tuttu.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nin de bulunduğu Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan bazı şelalelerin buz tutması adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Kent Merkezine 43 kilometre uzaklıkta bulunan bin 629 rakımlı Köroğlu Şelalesi de buz tuttu.

Sarkıtların oluşmasıyla farklı bir güzellik sunan Köroğlu Şelalesi doğada yürüyüş yapan doğaseverler tarafından da görüntülendi.

"DERDİMİZ BOLU'YU VE BU ŞELALELERİ TANITMAK"

Bolu Doğa Derneği Başkanı Muzaffer Yıldırım da bölgeye gelerek donan şelaleyi görüntüleyen doğaseverler arasında yer aldı.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, Bolu'nun çevresinde farklı büyüklüklerde ve birbirinden güzel 14 şelale bulunduğunu belirterek, "Köroğlu Şelalesi Bolu'nun güneydoğu istikametinde Bolu'ya 43 kilometre uzaklıkta deniz seviyesinden bin 629 metre irtifada olan küçük bir şelale. Bu şelalelerden Bolu çevresinde 14 tane var. 14 tane şelaleden 8 tanesinde akan suyu bardağınıza doldurup rahatlıkla içebilirsiniz. Derdimiz Bolu'yu ve bu şelaleleri tanıtmak. Bolu'nun tanıtımında Bolu Belediyesi olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyor" diye konuştu.

Bolu'nun çevresinde bulunan şelalelerin küçük ama çok güzel olduğunu da dile getiren Yıldırım, "Buz tırmanışı için birkaç defa hareket ettik. Çalışma yaptık. Ama bizdeki şelaleler biraz daha ufak olduğu için bu spor yapılamıyor. Ama ufak tırmanışlar ve antrenmanlar için tercih edilebilir. Buranın manzarası da çok güzel tamamen doğal yaşamın ortasında. Şu an pandemiden kaçacaklar için doğaya nefes almak isteyenler için çok uygun bir yer" dedi.

Bolu'nun çevresinde Köroğlu Şelalesi gibi donan başka şelalelerin olduğunu da belirten Yıldırım, ayrıca bu şelalenin yakınında bulunan 4 farklı şelalenin de donduğunu kaydetti.