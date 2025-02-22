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        İki ilde hafta sonu tüm kurslara kar molası

        Bolu ve Düzce'de, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin yol açtığı olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kurslarda hafta sonu eğitime ara verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 00:32 Güncelleme: 22.02.2025 - 00:33
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        İki ilde hafta sonu tüm kurslara kar molası
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        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

        Aydın, il genelinde destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıtlar sürücü kursları sınav ve eğitimleri ile özel öğretim rehabilitasyon merkezlerinin kurslarında eğitim ve öğretime 22-23 Şubat günleri ara verildiğini duyurdu.

        DÜZCE

        Düzce Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

        İl genelinde hafta sonu faaliyetlerini sürdüren tüm kurslarda eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İlimiz genelinde hafta sonunda da faaliyetlerini sürdüren tüm özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bilim sanat merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, kurs merkezleri, açık öğretim kapsamında yüz yüze eğitim veren okul ve kurumlarımızda eğitim öğretime 22-23 Şubat tarihlerini kapsayan hafta sonunda 2 gün süreyle ara verilmiştir."

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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