Bolu Dağı'na yılkı atları için yem bırakıldı

AA

Bolu Dağı yaylalarında yaşayan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bolu Dağı'nın At Yaylası bölgesine arazi araçlarıyla gelen ekipler, kar kalınlığının yer yer bir metreye yaklaştığı bölgede yılkı atları için ormanlık alana 125 kilogram saman ve 150 kilogram yem bıraktı.

Ayrıca ekipler tarafından Mudurnu, Mengen, Göynük, Yedigöller, Abant ve Göynük Kapıormanı Yaban Hayatı Geliştirme sahalarında yemleme çalışması yapıldı.