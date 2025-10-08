Motosikleti yüzüstü uzanıp sürdü! İşte cezası...
Bolu'da, D-100 kara yolunda motosikletini yüzüstü üzerine uzanıp kullanarak trafiği tehlikeye düşüren kasksız sürücüye 49 bin 680 TL ceza kesildi. S.U. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı
Bolu'da yaşanan olayda, D-100 kara yolunda yüzüstü üzerine uzandığı motosikletle araçların sağından hızla geçerek trafiği tehlikeye düşüren sürücü, yoldan geçen sürücüler tarafından görüntülendi.
49 BİN 680 TL PARA CEZASI
DHA'daki habere göre o anlar sosyal medyada paylaşıldı. Polis ekipleri, görüntülerden kimliğini belirlediği S.U.’ya ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan 49 bin 680 TL para cezası kesti.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
S.U. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.