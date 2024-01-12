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        OTOYOLDA, EMNİYET ŞERİDİNDEKİ TIR'A ÇARPAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 00:23 Güncelleme: 12.01.2024 - 00:23
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        OTOYOLDA, EMNİYET ŞERİDİNDEKİ TIR'A ÇARPAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI  
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        BOLU'da,Anadolu Otoyolu´nda lastiği patladığı için önlem alıp emniyet şeridinde bekleyen TIR'a arkadan çarpan halı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kamyonetteki halıların yola saçılması sebebiyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde ulaşımın 1,5 saat tek şeritten sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu Gişeleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Yusuf Yıldız yönetimindeki 06 DDT 803 plakalı TIR'ın ön lastiği patladı. Lastiğinin patladığını fark eden sürücü, iddiaya göre, aracını emniyet şeridine park ettikten sonra TIR'ın 100 metre gerisine duba koyarak gerekli önlemleri aldı. Aynı yönde ilerleyen Salim Özcan yönetimindeki 34 FUC 978 plakalı kamyonet ise emniyet şeridindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyonetin sürücüsü Salim Özcan yaralandı, TIR sürücüsü ise yara almadı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin kasasında bulunan halılar yola saçılırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye, jandarma, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Bu arada, yola saçılan halılar ve kazaya karışan araçlar nedeniyle 3 şeritli yolun 2 şeridi ulaşıma kapandı. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Yoldaki temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasıyla birlikte yaklaşık 1,5 saat sonra ulaşım yeniden normale döndü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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