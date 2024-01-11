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        Mudurnu'da Regaip Kandili dolayısıyla ballı lokma dağıtıldı

        Bolu'nun tarihi Osmanlı kasabası Mudurnu ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara ballı lokma ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 15:33 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:40
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        Mudurnu'da Regaip Kandili dolayısıyla ballı lokma dağıtıldı
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        Bolu'nun tarihi Osmanlı kasabası Mudurnu ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara ballı lokma ikram edildi.

        Demirciler Çarşısı esnafı tarafından üç ayların habercisi Regaip Kandili dolayısıyla lokma döktürüldü.

        Her yıl geleneksel olarak dökülen ballı lokmalar, daha sonra vatandaşlara dağıtıldı.

        İkramların ardından kandil gününe özel dualar edildi.

        Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, yaptığı konuşmada, üç ayların herkese hayırlar getirmesini dileyerek, "Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah birlikteliğimizi bozmasın, bozmaya çalışanlara da fırsat vermesin. Regaip Kandilimiz mübarek olsun." dedi.

        Programa Belediye Başkan Yardımcısı Atakan Türker, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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