"Yeniçağa'da Bizanslılar" oyunu sergilendi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, "Yeniçağa'da Bizanslılar" isimli tiyatro oyunu sergilendi.

Yeniçağa Aşçılık Lisesi Müdür Yardımcısı Ersin Altun tarafından oluşturulan "Tiyatro Mutfağı" öğrenci topluluğu, bu yıl ikinci oyunlarıyla sahne aldı.

İlk gösterisini Öğretmenler Günü'nde sergileyen öğrenci topluluğu, ikinci gösterilerini ise "Yeniçağa'da Bizanslılar" isimli oyunla sahneledi.

Bir Bizans komutanı ve askerlerinin Yeniçağa Gölü'nü kurutup, yerine şehir kurma çabalarının Kara Murat tarafından engellenmesini anlatan komedi oyunu, izleyen öğrenci ve öğretmenlerin büyük beğenisini topladı.

Altun, yaptığı açıklamada, Yeniçağa'da sosyal imkanların sınırlı olduğunu belirterek, "İl dışından gelip, ailesinden uzakta okul yurdunda kalan öğrencilerin sosyalleşmesi için bu ekibi oluşturduk. Yoğun bir çalışma sonrası öğrencilere çok şey kazandırdığımıza inanıyoruz." dedi.