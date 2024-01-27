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        Karla kaplı Abant'ta hafta sonu tatilci yoğunluğu

        BOLU'da hafta sonu nedeniyle karla kaplı Abant Milli Parkı'na gelen tatilciler, girişte uzun araç kuyrukları oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:35 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:40
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        Karla kaplı Abant'ta hafta sonu tatilci yoğunluğu
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        BOLU'da hafta sonu nedeniyle karla kaplı Abant Milli Parkı'na gelen tatilciler, girişte uzun araç kuyrukları oluşturdu.

        Yılın her mevsiminde Türkiye'nin dört bir yanından tatilcilerin akın ettiği Abant Milli Parkı, hafta sonunda, ilgi gördü. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışlarının ardından beyaz örtüyle kaplanan Abant'a gelen tatilciler, girişte uzun araç kuyrukları oluşturdu. Milli Park'ın girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu yaşandı. Yüzlerce aracın giriş yaptığı Abant'ta göl çevresinde de tatilciler araçlarıyla güçlükle ilerledi. Jandarma ekipleri, yoğun araç trafiği nedeniyle tedbirlerini artırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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