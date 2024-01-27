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        Mudurnu'da uçurumun kenarında kalan otomobil belediye ekiplerince kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 09:39 Güncelleme: 27.01.2024 - 09:39
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        Mudurnu'da uçurumun kenarında kalan otomobil belediye ekiplerince kurtarıldı
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        BOLU(AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak uçurumun kenarında durabilen otomobil, belediye ekiplerince kurtarıldı.

        Ailesiyle İstanbul'dan Mudurnu'ya gezmek için gelen E.K'nin kullandığı 34 GIN 896 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

        İçinde 7 kişinin bulunduğu otomobil, yolda bir süre kayarak uçurumun kenarında durdu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi ekipleri, yolu iş makinesi yardımıyla temizleyerek aracı bulunduğu yerden kurtardı.

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