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        Babacan: Birinci damat döneminde, yıllardır birikmiş yedek akçeyi bir gecede sıfırladılar

         DEVAPartisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası üzerinden hükümete tepki göstererek, "Vatandaşımızın alın teriyle ödediği vergileri, rezervleri yedek akçeleri çarçur ettiler. Birinci damat döneminde, Merkez Bankası'nın yıllardır birikmiş olan yedek akçesini bir gecede sıfırladılar. Biz onları kara günler için biriktirmiştik hiç acımadılar. Yıllardır biriken döviz rezervlerini arka kapıdan sata sata harcadılar" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 21:48 Güncelleme: 09.02.2024 - 21:50
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        Babacan: Birinci damat döneminde, yıllardır birikmiş yedek akçeyi bir gecede sıfırladılar
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         DEVAPartisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası üzerinden hükümete tepki göstererek, "Vatandaşımızın alın teriyle ödediği vergileri, rezervleri yedek akçeleri çarçur ettiler. Birinci damat döneminde, Merkez Bankası'nın yıllardır birikmiş olan yedek akçesini bir gecede sıfırladılar. Biz onları kara günler için biriktirmiştik hiç acımadılar. Yıllardır biriken döviz rezervlerini arka kapıdan sata sata harcadılar" dedi.

        Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Bolu Belediye Başkan adayını tanıtmak için düzenlenen programa katılmak üzere kente geldi. Parti otobüsüyle kent turu atarak vatandaşları selamlayan Babacan, daha sonra İzzet Baysal Caddesinde yürüyüş yaparak vatandaşlarla sohbet etti. Partisinin il başkanlığı binasında konuşan Babacan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası üzerinden hükümeti eleştirerek, "Vatandaşımızın alın teriyle ödediği vergileri, rezervleri yedek akçeleri çarçur ettiler. Birinci damat döneminde, Merkez Bankası'nın yıllardır birikmiş olan yedek akçesini bir gecede sıfırladılar. Biz onları kara günler için biriktirmiştik hiç acımadılar. Yıllardır biriken döviz rezervlerini arka kapıdan sata sata harcadılar. Şu an Merkez Bankası'nın net döviz rezervi eksi. Eksi 50 milyar, eksi 55 milyar dolarla dolaştı. Merkez Bankası'nın elindeki dövizden, altından çok daha fazla borcu var. Ülkenin Merkez Bankası'nı borca batırdılar. Biz onlara memleketin kasasını dolu teslim ettik. Hepsini mirasyedi, hayırsız evlatları har vurup harman savurdular. 2018´de tek imzayla tüm yetkiyi ellerine aldıklarından sonra Türkiye'de orta direk yıkıldı. Rahmetli Özal'ın çok önemsediği bir orta direk tabirini. Çadırın orta direğini çökerttiler. Yoksul, daha da yoksullaştı" diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan´a seslenen Babacan, açıklamalarına şöyle devam etti:

        "Buradan Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Bu tablo sizin eseriniz, başkasının değil. Bize yoksulluğun resmini çizdiniz. Bize adaletsizliğin resmini çizdiniz. Bize haksızlığın resmini çizdiniz. Orta sınıf diye bir şey bırakmadınız. Nasıl ki orta direği alırsanız çadır çöker işte siz de ülkeyi çökerttiniz. Ben sizin eski bir çalışma arkadaşınız olarak ama herhangi biri değil, ekonomide bu ülkenin en müreffeh günlerini yaşatan ekibin başındaki insan olarak soruyorum. Ne uğruna bu? Hiç. Bolu´dayız. Bir sanayi kentindeyiz. Bir tarım kentindeyiz. Bolu´da gerçekten yok yok. Tavuk çiftlikleri burada, buğday burada, mısır burada, patates burada, kayak merkezleri burada. Abant Gölü, Yedigöller, Gölcük Tabiat Parkı. Aklınıza gelebilecek ne kadar güzellik varsa hepsinin Bolu'da örnekleri var. Bakın arkadaşlar başka şeyler de buradaki işte bütün bu anlattıklarımı maalesef sıfırlıyor. Şaka kılıfına girmiş türlü cümlelerle kadınlara laflar sıralayanlar burada. Bir dizideki sahneye yetişim telaşına kapılıp görevini unutanlar burada. Siyasi ihtiraslarını, şahsi gündemlerini Bolu halkından önemli görenler burada. Ayrımcı zihniyetini güzel şehrimiz Bolu'ya boca edenler burada."

        Babacan, konuşmasının ardından Bolu Belediye Başkan Adayı Nadir Gürkan Yetkin´i partililere tanıttı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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